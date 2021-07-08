Собянин: "Мы можем воздержаться от введения новых ограничений"

Мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется, потому новых ограничений власти не планируют. Об этом сообщается
на сайте мэра.
Собянин подчеркнул, что ситуация «внушает осторожный оптимизм».
В городе возобновят работу некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, - риск заразиться в там гораздо меньше, чем в помещениях.
Кроме того, QR-код для посещения летних веранд не понадобится до 1 августа (включительно).
«Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», - подчеркнул Собянин.
С 28 июня посещать московские кафе, бары и рестораны (внутренние залы, не веранды) могут только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки, отрицательного теста и документа о выздоровлении необходимо подтверждать именно QR-кодом, а не бумажной справкой.
По данным
РБК, в июле Москва вышла на четвертое место по темпам вакцинации от коронавируса в России. Хотя бы одну дозу прививки получили 23,71 процента жителей столицы.