Собянин: "Мы можем воздержаться от введения новых ограничений"

В городе возобновят работу некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, - риск заразиться в там гораздо меньше, чем в помещениях.

Кроме того, QR-код для посещения летних веранд не понадобится до 1 августа (включительно).

С 28 июня посещать московские кафе, бары и рестораны (внутренние залы, не веранды) могут только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки, отрицательного теста и документа о выздоровлении необходимо подтверждать именно QR-кодом, а не бумажной справкой.