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В Москве в четверг ожидается до +31°С и небольшая облачность

Газета.Ru
3 часа назад
Синоптики пообещали, что в Москве в четверг, 8 июля, будет до +31°С. В столице будет небольшая облачность без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.
В Москве в четверг ожидается до +31°С
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +29...+31°С. Ожидается слабый ветер. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +16...+18°С.
Ветер также будет дуть слабый. Атмосферное давление днем составит 757 мм рт. ст., а ночью — 756 мм рт. ст. Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что жара сохранится в городе до середины июля.
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