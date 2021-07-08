В Москве в четверг ожидается до +31°С

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +29...+31°С. Ожидается слабый ветер. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +16...+18°С.

Ветер также будет дуть слабый. Атмосферное давление днем составит 757 мм рт. ст., а ночью — 756 мм рт. ст. Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что жара сохранится в городе до середины июля.