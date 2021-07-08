На Бережковской набережной в районе Дорогомилово в Москве мужчина поймал толстолобика весом около 15 кг. Видео шокировало пользователей социальных сетей.
На кадрах можно увидеть, как рыбак Илья Давыдов, хвастается своим успешным уловом, указывая на большую рыбу в своём садке. Мужчина рассказал, что не удивился, когда увидел такую рыбку на своём крючке.
“Я ловлю рыбу не один десяток лет, это для меня абсолютно не новость. Это ожидаемая и не то чтобы очень радостная история. Спокойно воспринял, потому что их очень много.” - поделился мнением Илья Давыдов телеканалу “Москва 24”.
Как сообщает профессор кафедры биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин, пойманная рыба могла сбежать из рыбного хозяйства, так как данные виды рыб почти не способны самостоятельно размножаться в водоёмах средней полосы. Также он посоветовал не есть пойманных в реке Москва обитателей из-за высокого уровня загрязнения реки.