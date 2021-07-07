Бизнес попросил Собянина ослабить требования по вакцинации

Московский бизнес попросил городские власти подумать о переходном периоде в вопросе вакцинации. Ранее несколько крупных компаний заявили об отставании от заявленных сроков и квот по прививкам от коронавируса: несмотря на переполненность пунктов вакцинации, до требуемых 60% сотрудников сфере услуг ещё далеко. Однако в мэрии считают, что никакие сложности не должны останавливать бизнес от выполнения требований Роспотребнадзора

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С просьбой ослабить меры по обязательной вакцинации к правительству Москвы и мэру Сергею Собянину обратилась ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса «Опора России».

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Предприниматели попросили предусмотреть возможность переходного периода без штрафов и иных административных санкций в случае, если они не успеют привить своих сотрудников хотя бы первым компонентом вакцины до 15 июля.

Отсрочить ограничения предлагают до 15 августа. Кроме того, бизнес хочет временно снизить минимальную квоту вакцинации персонала с 60% до 40%.

В качестве аргумента «Опора России» указала, что в сфере торговли и сервиса уже очень много переболевших COVID-19, имеющих иммунитет и медотвод от вакцинации. Кроме того, в ассоциации опасаются, что у предпринимателей нет эффективных правовых механизмов, чтобы заставить работников привиться, а их упрямство в итоге выйдет боком работодателю.

Бизнесмены отмечают, что из-за давления властей и дефицита вакцин над множеством предприятий малого бизнеса нависла угроза закрытия. После полутора лет пандемии у бизнеса не осталось никаких резервов, сказано в обращении.

«Имеющиеся меры понуждения не способствуют сохранению рабочих коллективов и безостановочной работе предприятий и организаций», — заявили авторы.

Вместо штрафов и ограничения работы «Опора России» предложила принять меры поддержки бизнеса подобные тем, которые действовали в 2020 году: выделить гранты или кредиты с возможностью списания долгов для предприятий, сохранивших сотрудников и соблюдавших меры по вакцинированию; освободить наиболее пострадавшие отрасли от части налогов и сборов за третий квартал 2021 года; установить арендные каникулы для предприятий социально значимых и пострадавших от ограничений отраслей.

В ассоциации отметили, что не пытаются замедлить вакцинацию, их предложения касаются только административных санкций, применение которых можно сместить на месяц.

Ранее с похожим предложением выступила организация «Русбренд», представляющая бренды многих международных компаний в России. Она попросила сдвинуть сроки по обязательной вакцинации сотрудников на месяц, указав на дефицит вакцин. В ответ на это правительство Москвы открыло ещё несколько крупных прививочных центров, заявив, что никаких сложностей с тем, чтобы привиться вовремя, в столице не наблюдается.