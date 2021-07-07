Эксперт: иммунная прослойка у москвичей упадет к сентябрю

"У нас сейчас уехали люди в разные регионы, сейчас отпускной период. В Москве маленькое количество народу, меньше чем обычно, среднестатистически. Эти люди вернутся к нам. Мы забываем о том, что штамм "дельта плюс" у нас тоже есть и он обладает гораздо более сильной контагиозностью и активностью. В настоящий момент есть как раз большая возможность защититься как раз от этого "дельта плюса". Когда люди вернутся, сейчас - к августу, к нам обратно из различных регионов, и к сентябрю иммунная прослойка у населения снова упадет", - сказал он на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России.