Эксперт: иммунная прослойка у москвичей упадет к сентябрю

По словам Тимакова, в настоящий момент не стоит радоваться улучшению статистики по заболеваемости в Москве. "Я бы не стал оптимистически относиться к этой ситуации, потому что это временное улучшение сейчас, нестабильное. Надо смотреть не за один, за два дня, а среднее за неделю хотя бы", - подчеркнул он.