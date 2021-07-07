В центре Москвы активно закрываются магазины одежды

В центре Москвы начали активно закрываться магазины одежды. За последние полгода доля пустующих помещений выросла с 13,3 до 17,2 процента. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование JLL.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Таким образом, данные по профилю арендаторов стали рекордными с 2016 года. Уточняется, что на Большой Дмитровке, Большой Никитской, Покровке, Маросейке, Пятницкой и Мясницкой, где традиционно располагаются рестораны и кафе, вакантность снизилась с 15 до 12,4 процента. На Арбате, Тверской и Садовом кольце, где обычно находятся магазины смешанного типа, доля пустующих помещений поднялась с 16,2 до 16,4 процента. При этом в выводах исследования говорится, что в среднем вакантность в Москве за полгода осталась на уровне 15 процентов.

По словам главы отдела исследований JLL Владислава Фадеева, в центре Москвы «сегмент общепита традиционно наиболее активен с точки зрения ротации и занимает больше всего помещений». В связи с этим после пандемии COVID-19 его восстановление проявилось активнее предприятий и магазинов по другому профилю.

При этом также отмечается, что fashion-ретейлы начали испытывать сложности еще до введенных ограничений, однако пандемия только усугубила их положение. Фадеев предположил, что магазины одежды продолжат переход в e-commerce, то есть будут все больше осваивать интернет-пространство. Газета также пишет, что они все чаще стали открываться в торговых центрах.

В заключение собеседники издания заявили, что динамика закрытий предприятий зависит от продолжительности ограничений из-за COVID-19 и оказанных мер поддержки.