В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Погода в Москве: В Москву придет аномальный зной

Мослентаиещё 2
28 минут назад
Аномальная жара придет в Московский регион уже на текущей неделе: с четверга, 8 июля, температура воздуха превысит отметку 30 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, в среду в Москве ожидается до 30 градусов тепла, в четверг — до 31, в пятницу — до 32, в выходные — до 33, а в начале следующей недели — до 35. При этом 12 и 13 июля могут быть обновлены температурные рекорды дня, установленные в 1903 и 1936 годах.
«Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2 градуса). Такая аномалия была зафиксирована одиннадцать лет назад, 29 июля», — сказал представитель метеобюро.
Накануне, 6 июля, синоптики сообщили, что жаркая погода продержится в Москве до середины месяца. При этом надежды на дожди практически нет.
Волна аномального зноя накроет Москву и Московскую область уже второй раз за лето. В июне в столице были побиты четыре температурных рекорда — этот месяц стал самым жарким за 142-летнюю историю метеонаблюдений с показателем 34,8 градуса.
Новости Москвы,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители