Аномальная жара придет в Московский регион уже на текущей неделе: с четверга, 8 июля, температура воздуха превысит отметку 30 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, в среду в Москве ожидается до 30 градусов тепла, в четверг — до 31, в пятницу — до 32, в выходные — до 33, а в начале следующей недели — до 35. При этом 12 и 13 июля могут быть обновлены температурные рекорды дня, установленные в 1903 и 1936 годах.
«Абсолютный температурный рекорд июля принадлежит 2010 году (38,2 градуса). Такая аномалия была зафиксирована одиннадцать лет назад, 29 июля», — сказал представитель метеобюро.
Накануне, 6 июля, синоптики сообщили, что жаркая погода продержится в Москве до середины месяца. При этом надежды на дожди практически нет.
Волна аномального зноя накроет Москву и Московскую область уже второй раз за лето. В июне в столице были побиты четыре температурных рекорда — этот месяц стал самым жарким за 142-летнюю историю метеонаблюдений с показателем 34,8 градуса.