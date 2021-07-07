По данным синоптиков, в среду в Москве ожидается до 30 градусов тепла, в четверг — до 31, в пятницу — до 32, в выходные — до 33, а в начале следующей недели — до 35. При этом 12 и 13 июля могут быть обновлены температурные рекорды дня, установленные в 1903 и 1936 годах.