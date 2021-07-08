Без QR-кодов: Власти Москвы пошли на уступки бизнесу

Власти Москвы продлили посещение летних веранд без QR-кодов до 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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Градоначальник отметил, что в последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе «постепенно стабилизируется», а москвичи стали ответственно относится ко всем санитарным требованиям.

В связи с этим было принято решение возобновить работу некоторых расположенных на открытом воздухе городских объектов, а также разрешить обслуживание на летних верандах без предъявления QR-кодов до 1 августа включительно.

«Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией», — напомнил Собянин.

По данным на 8 июля в России за минувшие 24 часа выявлено 24 818 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений в Москве (6040 случаев), Московской области (2581) и Санкт-Петербурге (1937).