Минпромторг: веских причин не выполнить требования РПН о вакцинации у ритейла нет

По его словам, в эти организации «была временно приостановлена поставка вакцин – сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются». На данный момент «торговля не видит глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра до 15 июля, не привить необходимое количество сотрудников».