Минпромторг: веских причин не выполнить требования РПН о вакцинации у ритейла нет

«Прежде всего, это проблемы, связанные с тем, что все крупные торговые сети, которые работают в Москве, имеют договоры с частными медицинскими и страховыми организациями, и эти организации организуют выезд бригад для вакцинирования на местах», – пояснил он.
«То есть это не то количество, по которому могут возникнуть проблемы с учетом того, что это решение было принято месяц назад и с учетом того, что сегодня в Москве огромное количество точек вакцинации. Они есть как в поликлиниках, так и в парках, на открытом воздухе. То есть возможностей для вакцинации огромное количество, и с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди», – заключил Евтухов.