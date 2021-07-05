В Москве завершат за три года первые кварталы реновации

В течение 2-3 лет в столице будут реализованы первые проекты кварталов реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев иностранным журналистам в рамках X Московского урбанистического форума.