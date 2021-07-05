В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В ближайшие 3 года в Москве будут завершены первые кварталы реновации

Москва меняется
2 часа назад
В течение 2-3 лет в столице будут реализованы первые проекты кварталов реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев иностранным журналистам в рамках X Московского урбанистического форума.
В Москве завершат за три года первые кварталы реновации
Фото: Москва меняетсяМосква меняется
«В данный момент в Москве проходит первая волна реновации. Во всех округах на стартовых площадках строятся отдельные дома. После переселения жителей в новые дома будет проведена перепланировка территории. В течение 2-3 лет в Москве появятся первые полноценные кварталы, которые мы сможем продемонстрировать как примеры успешной реновации», — заявил Андрей Бочкарев.
Как отметил заместитель мэра, при реализации программы реновации будут использованы концепции международных архитектурных бюро.
«Реновация — это не только строительство жилья, она фактически позволяет улучшить городской ландшафт. В рамках программы большое внимание уделяется созданию комфортных общественных пространств. Также мы провели международный конкурс на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации. Концепции победителей позволят сформировать индивидуальный архитектурный стиль кварталов», — отметил Андрей Бочкарев.
Ранее заместитель мэра сообщил, что по программе реновации ведется переселение жителей в 107 стартовых домов, 174 объекта находятся в строительстве.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители