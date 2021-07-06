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В Москве анонсировали появление нового праздника

Мослентаиещё 3
1 час назад
В Мосгордуме анонсировали появление нового праздника — Дня Новой Москвы. Об этом агентству «Москва» сообщил депутат думы от ТиНАО Александр Козлов.
В Москве анонсировали появление нового праздника
Фото: @kozlov_moscow@kozlov_moscow
«Присоединение новых территорий — знаковое событие. Город стал более, чем в два раза больше, обрел не просто площадь, а еще главные ресурсы, главную ценность — людей», — сказал он.
По словам Козлова, жители «старой» Москвы полюбили ТиНАО. «70 процентов покупающих здесь жилье — жители города. Поэтому сделать 1 июля общегородским праздником — хорошая инициатива», — отметил парламентарий.
С инициативой создать в Москве новый праздник выступил депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Он напомнил, что 1 июля 2012 года к столице были присоединены новые территории, ставшие впоследствии Троицким и Новомосковским округами.
Новости Москвы,Дмитрий Саблин,Мосгордума,Госдума,
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