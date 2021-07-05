Рестораторы выступили за продление возможности посещения летних веранд в Москвы без QR-кода. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов

«Сейчас мы говорим о продлении режима работы летних веранд — это неизбежно, по-другому все не выдержит», — заявил он, добавив, что такую меру необходимо сделать бессрочной.

Миронов уточнил, что в настоящее время идут переговоры с департаментом торговли и услуг Москвы о возможности встречи с рестораторами и обсуждения новых мер поддержки этого сектора бизнеса.

В Москве с 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. Подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. При этом до 12 июля разрешено посещать сезонные летние кафе и веранды без предъявления QR-кода.

В субботу столичный мэр в своем блоге сообщил, что по итогам третьего квартала кафе и рестораны, соблюдающие все требования по использованию QR-кодов, могут рассчитывать на гранты. Кроме того, власти Москвы обещают дополнительную поддержку предприятиям, где привиты большинство работников.

Всем заведениям общепита, которые обслуживают посетителей только с QR-кодами, обещаны гранты на полную оплату коммунальных услуг по итогам третьего квартала. Кроме того, грант в размере 100% подоходного налога, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей, получит бизнес, добившийся особых успехов в деле вакцинации сотрудников. Но такую поддержку получат не все, а только первые 100 организаций или индивидуальных предпринимателей, которые вакцинируют 60% сотрудников.

Вот что думает об этих мерах общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и фабрики «АндерСон» Анастасия Татулова

«Я очень рада, что риторика все-таки поменялась, то, что было несколько дней назад, про то, что бизнес вовсе не пострадал, все-таки пришло понимание, что данные неправильные. Я считаю, что субсидия по коммуналке — это хороший вариант, это достаточно много в структуре расходов любого ресторана, и субсидия на квартал по коммуналке — это хорошая помощь. Я думаю, что от нее никто не откажется. Что касается первых 100, кто всех вакцинирует, надо понимать, что в Москве 18 тысяч предприятий, и первые 100 — это не очень большая помощь. Но я говорю, для меня даже важнее, что все-таки сменился тон, для меня это радостно».

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров , напротив, не в восторге от новых мер поддержки столичного бизнеса:

«Я это предложение оцениваю как неприличный троллинг и издевку над ресторанным бизнесом. Сейчас речь идет о том, что у компаний ресторанного бизнеса кассовые разрывы, а многие рестораны уже остановили работу, есть даже чат в Telegram — «Закрытые рестораны». И в этой ситуации говорить о том, что какие-то победители получат какие-то призы, ну, это просто не знаю... человек, который это придумал, он, по-моему, вообще не понимает, что происходит».

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева положительно расценивает новые меры:

«Вы знаете, любая мотивация для того, чтобы максимально выполнить 60%, для бизнеса, и в нашей отрасли в том числе, наверное, интересно, какие-то дополнительные деньги. Что касается того, как сейчас вакцинация, медленно процесс идет. Все зависит очень серьезно от коллектива, да и в принципе от процентного соотношения людей, которые за вакцины и против. Поэтому где-то уже есть клубы, которые приближаются к 60% по первой прививке, а есть клубы, которые еще и 15% не набирают».

Похоже, фитнес-индустрия не относится к числу передовых отраслей в вопросе вакцинации сотрудников. И претендентов на гранты, наверное, будет не так уж много. Непонятно, почему условием для получения поддержки является именно процент привитых сотрудников. У недавно переболевших тоже есть иммунитет, но их в расчетах не учитывают. Да и вообще, довести процент вакцинированных до 60% будет непросто. Продолжает председатель совета московского отделения «Опоры России», бизнесмен Дмитрий Несветов:

«Даже в Кремле признают, что добиться 60-процентной вакцинации, иммунизации населения в любом сегменте раньше осени не получится, а нам предлагалось это сделать буквально за две недели. Осталось десять дней. С учетом переболевших, отказников и не могущих это сделать по медицинским показаниям предприятиям, работающим в Москве и в реальном секторе, набрать 60% очень сложно, почти невозможно».

Совершенно непонятно, как будут отбирать для получения грантов первые 100 предприятий, где привиты 60% персонала. Будет ли учитываться число сотрудников — тоже неясно. Понятно, что ИП с одним наемным работником несложно добиться и 100-процентной вакцинации. И намного сложнее сделать это компании с большим коллективом в сотни, а то и тысячи сотрудников.

Остается ждать разъяснений от столичных властей. Подробные условия обеих акций по поддержке бизнеса объявят в ближайшее время, пообещал в своем блоге Сергей Собянин

Власти Москвы ввели для предприятий общественного питания около 50% от той помощи, которую можно считать идеальной. Такое мнение высказал в субботу ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

"Вместе с уже ранее объявленными субсидиями все это - 50% от той помощи, которую можно считать идеальной. Правительство Москвы в данном случае хорошо просчитывает эффективность своих мер и использует избирательные, продуманные подходы", - сказал советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Свириденко считает, что гранты на коммунальные услуги помогут рестораторам сэкономить около 10% от общей доли расходов. "Можно отметить вполне креативный подход людей, которые не понаслышке знают, что такое малый и средний бизнес", - заключил он.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Москвичи будут получать смс об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со ссылкой на оформленный QR-код, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, рассылка таких сообщений начнется в ближайшие дни. Кроме того, в дальнейшем власти намерены отработать технологию рассылки смс с QR-кодами жителям города, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Как рассказал Собянин, на данный момент цифровые сертификаты о защите от COVID-19 уже получили миллионы москвичей и гостей столицы.

Количество предъявляющих QR-код посетителей ресторанов, кафе и баров в Москве увеличилось за неделю в 2,5 раза. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"С момента начала работы заведений общественного питания в "бесковидном" формате прошла неделя. За это время число посетителей этих заведений, предъявляющих на входе QR-код, выросло в 2,5 раза", - сказал Фурсин.

В сеть слили список заведений Москвы, пускающих гостей без QR-кода. Об этом сообщает «Москвич Mag».

В настоящее время в списке, опубликованном в Facebook, указано более десяти кафе и ресторанов, среди которых «Шу-шу», «Циники», «Мурчашка», Cook like Mary.

«Обращаемся к владельцам кафе и ресторанов, выступающим против навязываемой роли надзирателей в концлагере! Мы полностью разделяем ваше нежелание выполнять незаконные приказы и работать по пропускам, поэтому всегда готовы помочь вам юридически и предложить взаимовыгодное сотрудничество, избавив вас от штрафов-налогов-надзора и унижения», — говорится в посте.

В комментариях некоторые пользователи соцсети выразили обеспокоенность тем, что в указанные заведения может прийти Роспотребнадзор . Еще один комментатор рассказал, что посетил некий недешевый ресторан «известной медиа дамы с армянской фамилией» и гости там «плевать хотели» на QR-коды.