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В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса в поликлиниках

Мослентаиещё 6
4 часа назад
Повторная вакцинация от коронавируса началась в московских поликлиниках с 5 июля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса в поликлиниках
Фото: агентство «Москва»агентство «Москва»
Так, привиться от COVID-19 можно в городских поликлиниках 11, 12, 210, 220, 45, городской больнице «Кузнечики», больнице имени М. П. Кончаловского, детских поликлиниках 10, 143, 150, 94, а также в клинико-диагностическом центре 4.
Записаться на прививку можно онлайн через сайты mos.ru и emias.info или по телефону.
Повторная вакцинация от коронавируса стартовала в столице 1 июля. Помимо поликлиник, пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».
Новости Москвы,COVID-19,Mos.ru,
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