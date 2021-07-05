В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса в поликлиниках

Повторная вакцинация от коронавируса началась в московских поликлиниках с 5 июля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Фото: агентство «Москва»агентство «Москва»
Так, привиться от COVID-19 можно в городских поликлиниках 11, 12, 210, 220, 45, городской больнице «Кузнечики», больнице имени М. П. Кончаловского, детских поликлиниках 10, 143, 150, 94, а также в клинико-диагностическом центре 4.
Записаться на прививку можно онлайн через сайты mos.ru и emias.info или по телефону.
Повторная вакцинация от коронавируса стартовала в столице 1 июля. Помимо поликлиник, пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».