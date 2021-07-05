В Москве началась повторная вакцинация от коронавируса в поликлиниках

Так, привиться от COVID-19 можно в городских поликлиниках 11, 12, 210, 220, 45, городской больнице «Кузнечики», больнице имени М. П. Кончаловского, детских поликлиниках 10, 143, 150, 94, а также в клинико-диагностическом центре 4.