На Москву надвигается новая волна жары

На предстоящей неделе в Москву и Центральную Россию придёт погода «миллион на миллион». Ясное небо, идеальная видимость и отсутствие ветра. Повторения безумной жары 2010 года в столице не будет. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец передаёт РИА Новости.

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«Начало недели стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33», - рассказал Тишковец.

По его словам, предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом.

В итоге центр страны ждет погода «миллион на миллион»: практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого. Однако есть и побочные факты. Температура к концу недели окажется на 5-7 градусов выше июльской нормы.

Давление к четвергу-пятнице выйдет на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы. Это может негативно отразиться на гипертониках.