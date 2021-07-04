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На Москву идет новая волна жары

Майк Габриелян
54 минуты назад
На предстоящей неделе в Москву и Центральную Россию придёт погода «миллион на миллион». Ясное небо, идеальная видимость и отсутствие ветра. Повторения безумной жары 2010 года в столице не будет. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.
На Москву надвигается новая волна жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Начало недели стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33», - рассказал Тишковец.
По его словам, предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом.
В итоге центр страны ждет погода «миллион на миллион»: практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого. Однако есть и побочные факты. Температура к концу недели окажется на 5-7 градусов выше июльской нормы.
Давление к четвергу-пятнице выйдет на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы. Это может негативно отразиться на гипертониках.
Знойный антициклон будет господствовать не более 7 суток, поэтому повторения длительной засухи 2010 года не будет.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,Россия,
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