В Москве продлили программу «Миллион призов» для пенсионеров

Поучаствовать в программе в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно. В рамках программы можно получить тысячу призовых баллов (один балл равен одному рублю) в виде подарочной карты в пункте вакцинации или промокода для покупок в партнерских магазинах, аптеках и кафе столицы на сайте ag-vmeste.ru
. Активировать свой номер полиса ОМС для получения призовых баллов можно будет до 20 августа на сайте программы.