В Москве продлили программу «Миллион призов» для пенсионеров

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Программа «Миллион призов» для старшего поколения продлена до 15 августа

Mos.ruиещё 3
1 час назад
Программу «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе) для горожан старше 60 лет, вакцинировавшихся от коронавируса, продлили до 15 августа включительно. С таким предложением выступили инициаторы этой акции — представители бизнеса, члены Московской торгово-промышленной палаты.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
На 1 июля в программе уже приняли участие около 300 тысяч москвичей, а темпы вакцинации постоянно растут.
Жители в возрасте старше 60 лет, сделавшие прививку, получат подарочную карту или промокод номиналом одна тысяча призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки.
Финансирование программы, как и ранее, будет осуществляться за счет пожертвований со стороны представителей социально ответственного бизнеса. Организационную поддержку оказывает Правительство Москвы.
Как принять участие в программе
Поучаствовать в программе в онлайн- или офлайн-форме смогут те, у кого есть московский полис ОМС и кто получил первый компонент вакцины до 15 августа 2021 года включительно. В рамках программы можно получить тысячу призовых баллов (один балл равен одному рублю) в виде подарочной карты в пункте вакцинации или промокода для покупок в партнерских магазинах, аптеках и кафе столицы на сайте ag-vmeste.ru. Активировать свой номер полиса ОМС для получения призовых баллов можно будет до 20 августа на сайте программы.
Те, кто вакцинировался до начала программы, тоже могут получить призовые баллы. Для этого на сайте акции необходимо ввести номер полиса ОМС.
Использовать призовые баллы можно на специальной витрине поощрений программы до 31 декабря 2021 года.
Ознакомиться с правилами проведения программы можно по ссылке.
Новости Москвы,Правительство Москвы,
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