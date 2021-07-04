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Столичное метро выпустило карты «Тройка», посвященные юбилею Республики Алтай

Вечерняя Москва
55 минут назад
Карты «Тройка», посвященные юбилею Республики Алтай, поступили в продажу в метро Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Столичное метро выпустило карты «Тройка»
Фото: Денис Воронин / АГН МоскваДенис Воронин / АГН Москва
В субботу, 30 июня, Республика Алтай отмечает свой 30-й день рождения, напомнили в ведомстве. В честь юбилея в столичном метро начали продавать ограниченную серию «Тройки». Тираж выпуска составляет десять тысяч карт.
В ведомстве уточнили. что купить Тройку с необычным дизайном можно в кассах периметра Кольцевой линии.
Новости Москвы,Республика Алтай,
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