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Число посетителей ресторанов Москвы по QR-кодам выросло за неделю в 2,5 раза

ТАССиещё 1
33 минуты назад
Количество предъявляющих QR-код посетителей ресторанов, кафе и баров в Москве увеличилось за неделю в 2,5 раза. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
В 2,5 раза выросло число посетителей кафе с QR-кодами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.
"С момента начала работы заведений общественного питания в "бесковидном" формате прошла неделя. За это время число посетителей этих заведений, предъявляющих на входе QR-код, выросло в 2,5 раза", - сказал Фурсин.
Как ранее сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Кроме того, правительство столицы утвердило отдельный пакет мер поддержки для общепита: предприятия отрасли получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся на конец 2021 года. Также рестораны и кафе включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.
Всего в Москве зарегистрировано около 17 тыс. заведений общественного питания, которые относятся к малому и среднему бизнесу.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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