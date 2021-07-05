В 2,5 раза выросло число посетителей кафе с QR-кодами

Как ранее сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин
, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Кроме того, правительство столицы
утвердило отдельный пакет мер поддержки для общепита: предприятия отрасли получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся на конец 2021 года. Также рестораны и кафе включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.