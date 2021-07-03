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Собянин анонсировал новые поощрения для привившихся москвичей

Майк Габриелян
2 часа назад
Первые сто предприятий Москвы, вакцинировавшие 60% сотрудников, получат от мэрии денежные гранты. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Собянин анонсировал новые поощрения для привившихся москвичей
Фото: ТАССТАСС
«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей»,— написал Собянин в личном блоге.
Кроме того, поощрение ждёт рестораны и кафе, «четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов». Им полностью оплатят коммунальные услуги.
Собянин рассчитывает, что коммерсанты выделят часть полученных от города средств на финансовые поощрения привившихся сотрудников.
На сегодня в Москве о вакцинации сотрудников первым компонентом препарата отчитались 1500 компаний. Мэрия ждет, что на следующей неделе 3 млн москвичей сделают прививки.
«Мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики», - заявил Собянин.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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