Собянин анонсировал новые поощрения для привившихся москвичей

Первые сто предприятий Москвы , вакцинировавшие 60% сотрудников, получат от мэрии денежные гранты. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин

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«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей»,— написал Собянин в личном блоге.

Кроме того, поощрение ждёт рестораны и кафе, «четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов». Им полностью оплатят коммунальные услуги.

Собянин рассчитывает, что коммерсанты выделят часть полученных от города средств на финансовые поощрения привившихся сотрудников.

На сегодня в Москве о вакцинации сотрудников первым компонентом препарата отчитались 1500 компаний. Мэрия ждет, что на следующей неделе 3 млн москвичей сделают прививки.