Власти Москвы пообещали финансово наградить бизнес, который обеспечит вакцинацию сотрудников и работу системы пропуска по QR-кодам. Первым 100 организациям, которые привьют 60% сотрудников обеими компонентами вакцины, вернут весь НДФЛ, уплаченный за последние 12 месяцев. Максимальная сумма гранта, на которую может рассчитывать бизнес, — 5 млн рублей.

О финансовой мотивации бизнеса объявил оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19. Кроме предпринимателей, обеспечивших вакцинацию, меры поддержки коснутся кафе и ресторанов, чётко соблюдающих требования по QR-кодам. Мэрия оплатит им коммунальные услуги за третий квартал 2021 года.

«Огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте. По его словам, решение о грантах принято, чтобы поощрить самые ответственные трудовые коллективы.

Кроме того, оперштаб сообщил, что в ближайшие дни москвичам, которые сдали ПЦР-тест на коронавирус, начнут рассылать SMS со ссылками на QR-коды. Если тест оказался отрицательным, то по QR-коду можно будет зайти в кафе или ресторан. «В дальнейшем будет внедрена технология рассылки SMS с QR-кодами и после завершения вакцинации.

Вакцинация в Москве набрала хорошие обороты, общее число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 млн человек, добавил Собянин. Он надеется, что уже на следующей неделе число вакцинированных москвичей достигнет 3 млн.