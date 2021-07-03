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Собянин сделал новое заявление по ситуации с СOVID-19 в Москве

Мослентаиещё 17
2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с новым заявлением по ситуации с COVID-19. Об этом градоначальник написал в своем блоге.
Собянин сделал новое заявление по ситуации с СOVID в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собянин поблагодарил москвичей за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Так он прокомментировал рост темпа вакцинации в столице: общее число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 миллиона человек. По данным мэра, ежедневно прививку делают 60-70 тысяч человек.
Для упрощения системы получения QR-кодов в ближайшее время начнется рассылка СМС-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. Эту технологию планируют оставить и после завершения вакцинации.
Также Собянин объявил об акциях, направленных на поддержку бизнеса. «Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 процентов работников, получат гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей», — написал мэр.
Также гранты на полную оплату коммунальных услуг за период получат рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов. Власти рассчитывают, что часть полученных средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19.
Ранее Собянин рассказал, что столичные власти совместно с Минздравом выработали порядок повторной вакцинации от коронавируса. По его словам, в обычных условиях ревакцинация будет проводиться раз в год, однако на сегодняшний день с учетом напряженной эпидемиологической обстановки врачи рекомендуют сделать повторную прививку через шесть месяцев.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Минздрав РФ,Правительство Москвы,
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