Собянин сделал новое заявление по ситуации с СOVID в Москве

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Собянин поблагодарил москвичей за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Так он прокомментировал рост темпа вакцинации в столице: общее число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 миллиона человек. По данным мэра, ежедневно прививку делают 60-70 тысяч человек.

Для упрощения системы получения QR-кодов в ближайшее время начнется рассылка СМС-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. Эту технологию планируют оставить и после завершения вакцинации.

Также Собянин объявил об акциях, направленных на поддержку бизнеса. «Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 процентов работников, получат гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей», — написал мэр.

Также гранты на полную оплату коммунальных услуг за период получат рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов. Власти рассчитывают, что часть полученных средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19.