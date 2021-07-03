Большая группа молодых людей, танцевавшая на проезжей части и снимавшая происходящее на видео, была разогнана полицией в районе Патриарших прудов в столице. Об этом сообщает КП.

Блогерша из Петербурга Екатерина Заворовская и ее многочисленная группа поддержки устроили накануне вечером массовый флешмоб на проезжей части у Патриарших прудов в Москве. Молодые люди включили громкую музыку и принялись отплясывать прямо на дороге. Параллельно происходящее фиксировалось на видео. Участников уличного шоу не смутило то обстоятельство, что в вечернее время в этом районе присутствует особенно много полицейских.

Музыкально-танцевальное мероприятие посреди проезжей части было пресечено правоохранителями в кратчайшее время. Самых активных участников флешмоба, включая Заворовскую, задержали и отправили для разбирательства в Пресненское отделение полиции, а основную массу участников мероприятия просто разогнали.

Напомним, что за перекрытие дорог по статье 20.18 КоАП участникам грозят штрафы вплоть до 100 000 рублей. А за участие в несанкционированном массовом мероприятии (по статье 20.2 КоАП) – до 20 000 рублей штрафа.