Музыкально-танцевальное мероприятие посреди проезжей части было пресечено правоохранителями в кратчайшее время. Самых активных участников флешмоба, включая Заворовскую, задержали и отправили для разбирательства в Пресненское отделение полиции, а основную массу участников мероприятия просто разогнали.
Напомним, что за перекрытие дорог по статье 20.18 КоАП участникам грозят штрафы вплоть до 100 000 рублей. А за участие в несанкционированном массовом мероприятии (по статье 20.2 КоАП) – до 20 000 рублей штрафа.