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В Гидрометцентре рассказали, когда жара вернется в Москву

ТАССиещё 2
59 минут назад
Волна тепла накроет Москву и Подмосковье с середины следующей недели примерно до 13-14 июля. Температура воздуха будет достигать 32-34 градусов тепла, ожидается повторение июньской аномальной жары, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Волна тепла накроет Москву и Подмосковье
Фото: ТАССТАСС
Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как оно может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.
"Начиная со среды-четверга устанавливается жаркая погода. В среду температура будет уже 30 и выше градусов, а в четверг по области - уже до 32-34 градусов. Антициклон, который установится, будет мощным, его разрушение будет длительным процессом. Можно говорить, что до 13-14 июля такая жаркая погода сохранится", - рассказал он.
По словам Вильфанда, температура будет примерно на пять градусов выше нормы в этот период. Волна тепла будет похожа на ту, с которой жители Москвы и Подмосковья столкнулись в июне.
"Эта погода будет близкой к той июньской жаре, что была. Можно с большой вероятностью говорить о волне тепла с середины следующей недели", - отметил метеоролог.
По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем в столице ожидается 24-26 градусов тепла, в понедельник - 25-27 градусов тепла, во вторник - 26-28 градусов тепла, в среду - 25-30 градусов тепла, в четверг - 27-32 градуса тепла, в пятницу - 29-34 градуса тепла.
Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Россия,
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