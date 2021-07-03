Москвичей предупредили о кратковременных дождях

Согласно прогнозу, столичный регион окажется под влиянием антициклона. Столбики термометров в городе поднимутся до 24-26 градусов тепла, по области до 26 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха около 60 процентов.