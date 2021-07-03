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Погода в Москве: Жителей Москвы предупредили о кратковременных дождях

Мослентаиещё 2
42 минуты назад
Синоптики предупредили москвичей о кратковременных дождях, переменной облачности и до 26 градусов тепла в субботу, 3 июля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
Москвичей предупредили о кратковременных дождях
Фото: ТАССТАСС
Согласно прогнозу, столичный регион окажется под влиянием антициклона. Столбики термометров в городе поднимутся до 24-26 градусов тепла, по области до 26 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха около 60 процентов.
Синоптики отметили, что в столице будет наблюдаться благоприятный термический режим, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, что не окажет негативного влияния на самочувствие даже у метеозависимых людей.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что на следующей неделе в столицу вернется жара. По его словам, к среде, 7 июля, столбики термометров «начнут штурмовать 30-градусную высоту».
Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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