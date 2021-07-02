«Индекс счастья» москвичей поможет управлять мегаполисом

Уже третий год подряд Москва занимает лидирующие позиции в различных рейтингах и голосованиях как один из самых красивых, комфортных и безопасных городов. Кроме того, столица входит в топ-5 самых привлекательных для инвесторов европейских мегаполисов. Но так было не всегда: этот результат стал возможным благодаря постоянному диалогу московских властей и горожан. Давайте проследим, как изменился мегаполис за последние годы.

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Москва считается одной из самых привлекательных для жизни столиц в мире, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков 2 июля на Московском урбанистическом форуме. В своем выступлении он подробно рассказал, как развивается город и как добивается поставленных целей.

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Для начала несколько красноречивых цифр:

— 2019 год. Программа «Моя улица» выиграла международную премию в области урбанистики и создания комфортной городской среды Global Awards for Excellence. В этом же году Москва получила максимально возможное количество баллов при подсчете индекса качества городской среды среди крупных российских городов (по данным Минстроя РФ ).

— 2020 год. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс», Москва вошла в тройку самых экономически здоровых регионов России . И снова заняла первое место среди городов страны по индексу качества городской среды.

— 2021 год. На днях международная компания Boston Consulting Group опубликовала исследование Cities of Choice. Москва заняла место в тройке самых привлекательных для жителей городов мира. Эксперты сравнили 16 мегаполисов по 155 индикаторам и вынесли решение на основании 3 млн ответов жителей. В категории «Качество жизни» столица России поделила верхнюю строчку с Лондоном, заняла четвертое место по скорости изменений (после Шанхая , Пекина и Сингапура ) и получила высокие баллы в оценке уровня образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Индекс счастья москвича

Сейчас в столице проводят опрос, чтобы выяснить, как москвичи понимают городское счастье. Что жителям нужно для того, чтобы комфортно чувствовать себя в мегаполисе — с точки зрения инфраструктуры, благоустройства, безопасности, чистоты и т. п.? Для каждого жителя Москвы этот опрос — реальная возможность повлиять на то, как будет выглядеть и развиваться любимый город.

«В нашем понятии «Индекс счастья москвича» — это то, как он себя чувствует, насколько ему комфортно жить в городе», — говорит Петр Бирюков.

Сейчас по решению Мэра Москвы Сергея Собянина формируется Центр управления Комплекса городского хозяйства. Его цель — повысить рациональность использования всех городских ресурсов, а также помочь эффективно управлять системами жизнеобеспечения города.

Благодаря Центру можно будет отслеживать текущую ситуацию и оперативно реагировать на различные проблемы (например, связанные с погодой).

«Городские службы — это целый организм, — добавляет Петр Бирюков. — Это примерно 500 тыс. человек, которые вместе с москвичами реализуют те программы, о которых 10 лет назад в городе даже никто не мог помыслить».

Необходимые ресурсы для каждого жителя

По словам заместителя Мэра Москвы, власти города уделяют огромное внимание вопросам обеспечения горожан всеми необходимыми ресурсами. Они понимают, что для счастливой жизни в мегаполисе людям очень важно не переживать о том, есть ли в доме тепло, свет, горячая и холодная вода. Петр Бирюков отмечает, что за последние 10 лет была в Москве состоялась инженерная революция коммунальных коммуникаций, которая позволила создать уникальную и бесперебойную систему снабжения ресурсами.

«У нас сегодня имеются двойные резервные мощности по воде и теплу, — подчеркивает заместитель Мэра. — Примерно на 30% имеются ресурсы по электроэнергии и газоснабжению.

Москва стала лидером среди российских городов в сфере обновления инженерных систем — здесь этим занимаются каждый год. И пока в других регионах страны сталкиваются со старением коммуникаций, в столице износ инженерии год от года снижается на 2,4%»

Система жизнеобеспечения Москвы может эффективно работать без сбоев и в экстремальную погоду — при температуре от -50 до +50 . Благодаря комплексному подходу и внедрению современного высокотехнологичного оборудования жители столицы могут быть уверены в надежности ее инженерных систем.

Комфорт и порядок в домах и во дворах

В Москве насчитывается более 24 тыс. дворов, и все их привели к единому стандарту: провели качественное освещение, благоустроили территорию цветниками, кустарниками и деревьями, создали инфраструктуру для отдыха и занятий спортом. Все улучшения обсуждают с москвичами: они предлагают идеи и участвуют в благоустройстве своих дворов и домов.

«На сегодняшний день в городе отработаны стандарты, по которым мы занимаемся благоустройством, — говорит Петр Бирюков. — Они включают в себя абсолютно все. Мы благоустраиваем наши улицы как конструктор, собирая те или иные элементы».

В Москве взяли активный курс на обновление и сохранение жилого фонда.

В городе реализуется самая масштабная в стране программа капремонта жилых домов, в рамках которой обновляют все внутренние инженерные коммуникации, ремонтируют подъезды, заменяют лифты и обновляют фасады. На данный момент в столице отремонтировали 8500 зданий, так что два миллиона москвичей теперь живут в более комфортных условиях.

Любопытно, что до 2011 года в столице насчитывалось более 25 тыс. лифтов, которые использовали больше отведенного им срока. Так как лифт — это оборудование повышенной опасности, Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать масштабную программу по их обновлению. Как результат, на данный момент в городе заменили уже более 36 тыс. лифтов. По словам Петра Бирюкова, сейчас в столице нет ни одного лифта, чей эксплуатационный срок превышал бы установленный 25-летний лимит.

Комфортные парки

По данным опроса, на уровень счастья москвичей не в последнюю очередь влияют комфорт и благоустройство городских парков. В этом направлении власти ежегодно проделывают огромную работу. За 10 лет количество парков и скверов в Москве увеличилось со 130 до 732 (они занимают более 18,5 тыс. гектаров). В ближайших планах города — благоустройство еще 112 объектов. Один из них — «Парк Яуза» — должен стать самым протяженным экологическим парком в Европе.

Московские улицы: смена идеологии

То, как преобразились бульвары, аллеи и переулки столицы за последние 10 лет, видно невооруженным взглядом. Власти города запустили не имеющую аналогов в России программу «Моя улица», чтобы вернуть московским улицам историческую индивидуальность, но при этом увеличить доступность и безопасность.

«Мы создаем не просто ландшафтную часть — мы восстанавливаем исторический облик, — подчеркивает Петр Бирюков. — Согласно исследованию международных организаций, сегодня мы опережаем по красоте и комфорту Гонг-Конг, Шанхай и Мехико».

Еще одна важная задача новой урбанистической идеологии — сбалансировать пешеходное и автомобильное движение, чтобы «улица для автомобиля» превратилась в «улицу для человека». За минувшее десятилетие в Москве провели реконструкцию и воссоздали облик 420 улиц и общественных пространств, решили проблемы, связанные с парковкой, и создали комфортные условия для отдыха москвичей и туристов.

Состояние дорог

«Москва — бессменный лидер среди российских городов по индексу качества городской среды», — отмечает Петр Бирюков.

При этом комфортную городскую среду невозможно представить без качественных дорог (этот критерий как важную составляющую индекса счастья выбрали около 10% москвичей). Сегодня общая площадь твердых покрытий Москвы составляет около 200 млн кв. м, и чуть больше половины из них — это дороги, площадь которых с 2011 года увеличилась на 38,2 млн кв. м. Чтобы поддерживать их в чистоте и хорошем состоянии, в столице используется 18,3 тыс. единиц современной многофункциональной техники.

».Для их содержания в городе есть все, — продолжает заместитель Мэра Москвы. — Мы ежемесячно (а весной чаще) промываем моющими растворами все твердые покрытия. Сегодня на наших улицах работают примерно 2500 различных пылесосов. Москвичи уже забыли о том, что когда-то в городе была пыль. В жаркую погоду мы видим водяные фейерверки, когда проходят наши поливальные машины. Это важно, чтобы не поднималась пыль и бактерии, против которых мы сейчас боремся».

Каждый год перед наступлением холодов в Москве проводится плановый ремонт дорог. В этом году приведут в порядок 23 млн кв. м асфальтовых покрытий, используя новейшие технологии и уникальные разработки специалистов Комплекса городского хозяйства. В частности, бесшовная укладка асфальта позволяет продлить срок службы дорожного полотна до двух лет.

Чистый воздух в чистом городе

Эти два критерия лидируют в опросе, посвященном индексу счастья горожан. В прошлом году Москва вошла в топ-30 рейтинга городов по качеству воздуха, обогнав Прагу, Париж, Вену и Берлин. А каких-то 10 лет назад столицу даже не включали в такие исследования, так как в городе попросту не было необходимого оборудования для замеров. Высоко подняться в мировом рейтинге Москве удалось благодаря модернизации топливно-энергетического сектора и очистных сооружений. Повлияли на результат и реконструкция промышленных предприятий, работы по озеленению и экологизация автопарка столицы.

Кроме того, в Москве создали единую систему мониторинга состояния окружающей среды. Мегаполис стал единственным городом России, где загрязнение воздуха круглосуточно контролируют в автоматическом режиме. В прошлом году модернизировали 13 станций мониторинга атмосферного воздуха, а две новые установили в районах Очаково-Матвеевское и Чертаново Южное. Еще В 15 станций в скором времени появятся в ближайшем Подмосковье.

Для системного контроля качества воздуха создали Оперативный городской штаб, который следит за предприятиями, загрязняющими атмосферу.

Благодаря этим мерам москвичи буквально могут вздохнуть свободно — концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе снизились практически в два раза. Помогают в этой работе и «зеленые легкие» города. Сегодня столица уверенно входит в число самых зеленых мегаполисов мира, так как почти половину ее площади (49%) занимают природные территории. Более того, за 10 лет в городе высадили 9,5 млн кустарников и деревьев.

На действия властей по поддержанию в городе чистоты москвичи отвечают взаимностью. Все больше горожан включаются в программу раздельного сбора мусора, которая стартовала 1,5 года назад. Для безболезненного перехода с привычной системы власти создали максимально удобные условия, установив во дворах и около соцобъектов более 22 тыс. площадок с 60 тыс. контейнеров. Их обслуживает около 1000 мусоровозов.

Но все упомянутые изменения не ставят точку в той огромной работе, которую проделали московские власти. В конце выступления Петр Бирюков подчеркнул, что благоустройство столицы продолжится, и в этом процессе наметился переход на новый этап — от формирования комфортной городской среды к созданию нового качества жизни.