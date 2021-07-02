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Таксист отказался везти привитую пассажирку из мести за COVID-ограничения в Москве

Деловая газета "Взгляд"
38 минут назад
В Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку, заявив, что боится привитых, и из-за ограничений не может попасть в ресторан.
"Боюсь привитых": таксист отказался везти москвичку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мужчина включил запись на телефоне еще до того, как девушка села в машину и предупредил потенциальных зрителей о том, что откажет ей в поездке, если она вакцинирована, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Я считаю, что вакцина еще не исследована. Это зараза, которую мы не знаем. Другую машину вызываем, и никаких проблем нет. Вот нас не пускают ни в рестораны, никуда. Может, боятся. Соответственно, я тоже боюсь привитых», – заявил он.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза.
На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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