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Каждый второй работодатель интересуется, привился ли соискатель от коронавируса

Газета.Ruиещё 1
5 часов назад
Каждый второй работодатель интересуется тем, привился ли соискатель от коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.
Половина работодателей спрашивает соискателей о прививке от COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
33% компаний на собеседовании узнают, болел ли кандидат коронавирусом и делал ли он прививку, по 9% потенциальных работодателей спрашивают только о болезни или вакцинации. Свою заинтересованность менеджеры по персоналу объясняют тем, что сотрудники будут контактировать с клиентами и партнерами, поэтому вероятность заражения должна быть сведена к минимуму.
В то же время 49% опрошенных заявили, что не задают эти вопросы, потому что они не отражают деловых качеств потенциальных сотрудников.
Чаще всего COVID-статусом интересуются в транспортно-логистической сфере (61% рекрутеров) и в продажах (51%). Реже всего это спрашивают при устройстве на работу в информационных технологиях (23%) и финансах (31%).
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице почти 60% работников сферы ЖКХ прошли вакцинацию от коронавируса.
16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.
Новости Москвы,Елена Андреева,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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