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Прогулявшаяся в костюме QR-кода в Москве девушка попала на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Москвичка устроила перформанс на Патриарших прудах: девушка в костюме QR-кода прогулялась по улице возле кафе и ресторанов. Прохожие сняли на видео, как незнакомка, надевшая на себя куб с изображением QR-кода, пританцовывает на улице, а затем пытается попасть в одно из заведений общественного питания. Запись публикует телеканал «360».
Напомним, с 28 июня в столице действуют ограничительные меры, в соответствии с которыми посещать рестораны можно только по специальному QR-коду. Его могут получить привившиеся от коронавируса граждане, либо те, кто за последние полгода переболел опасной вирусной инфекцией. Кроме того, право на его получение есть и у тех, кто сдал отрицательный ПЦР-тест.
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