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Московские власти решили изменить принцип застройки в городе

Мослентаиещё 9
3 часа назад
Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил, что власти решили изменить принцип застройки в городе. Его слова передает РИА Новости.
Московские власти решили изменить принцип застройки в городе
Фото: Валерий Мельников / РИА НовостиВалерий Мельников / РИА Новости
По словам заммэра, работа над новым генпланом столицы идет уже несколько месяцев. Главной целью обновления является перенос акцента на создание мест приложения труда, причем «необязательно в виде заводов и фабрик», а также комбинирование жилых и офисных зданий для привлечения в Москву новых коммерческих организаций.
«Время, когда просто рисовались просто красные линии кварталов и дорог, уже прошло, это примитивно. Мы видим своей целью наполнение ткани города территориями различного назначения, где будет экономический эффект от каждого метра, не только только с точки зрения генерации прибыли для компаний, но и с точки зрения повышения доходов населения, повышения зарплаты москвичей», — рассказал Бочкарев.
Он подчеркнул, что ключевой задачей является «сочетание градостроительных вопросов и эффективного экономического развития».
Действующий генплан столицы был принят в 2010 году и охватывал развитие города до 2025 года. Он действовал в старых границах, поэтому был разработан еще один план, действовавший до 2035 года, который охватывал территории присоединенных Троицкого и Новомосковского округов.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,РИА Новости,
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