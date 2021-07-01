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Оплату по лицу в метро Москвы запустят осенью

Прайм
53 минуты назад
Осенью этого года в московское метро можно будет пройти по лицевой биометрии, а в перспективе биометрия имеет шансы стать основным платежным инструментом на других объектах городской инфраструктуры, заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
В метро Москвы начнут пускать по лицевой биометрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Разрабатываем оплату проезда по биометрии лица. Этот сервис сократит время оплаты проезда и в час пик значительно разгрузит входную группу в метро, что сделает проезд комфортным и безопасным. Планируем запуск лицевой биометрии в московском метро осенью этого года", — сказал глава ВТБ на Moscow Urban Forum 2021.
По его словам, аналогичные проекты по оплате проезда запущены в некоторых городах Китая, эксперименты идут в Сеуле. Но проект такого масштаба – когда охвачены все станции мегаполиса – будет первым в мире.
Развитие и масштабирование технологии Face Pay в метро базируется на платформе транспортного процессинга, которая включает собственные разработки ВТБ. Она построена с применением компонентов отечественного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом. В перспективе, по словам Костина, сервис может быть распространен на более широкий круг городской инфраструктуры: театры, музеи, выставки, другие места массового скопления людей.
Новости Москвы,Андрей Костин,Банк ВТБ,
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