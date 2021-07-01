В метро Москвы начнут пускать по лицевой биометрии

По его словам, аналогичные проекты по оплате проезда запущены в некоторых городах Китая, эксперименты идут в Сеуле. Но проект такого масштаба – когда охвачены все станции мегаполиса – будет первым в мире.

Развитие и масштабирование технологии Face Pay в метро базируется на платформе транспортного процессинга, которая включает собственные разработки ВТБ. Она построена с применением компонентов отечественного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом. В перспективе, по словам Костина, сервис может быть распространен на более широкий круг городской инфраструктуры: театры, музеи, выставки, другие места массового скопления людей.