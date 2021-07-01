В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Столичный Депздрав ответил на сообщения о проблемах с QR-кодами в ФСБ и ФСО

Вечерняя Москва
1 час назад
Если пациент сделал прививку от коронавируса в частных, ведомственных или федеральных столичных медицинских учреждениях, QR-код можно будет найти на портале «Госуслуги» или в соответствующем мобильном приложении. Об этом в четверг, 1 июля, рассказали в пресс-службе московского департамента здравоохранения.
В Депздраве ответили на сообщения о проблемах с QR-кодами
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Получить код также можно на портале mos.ru. В этом случае после заполнения специальной формы данные будут сверены с региональным и федеральным регистрами вакцинированных, — говорится в сообщении Депздрава.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и ФСО не могут получить свои коды, так как не все клиники связаны с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). Еще один гражданин рассказал, что данные работников этих ведомств не вносятся в реестр системы, пишет РБК.
Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.
С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.
QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.
Новости Москвы,Елена Андреева,Федеральная служба охраны,ФСБ,Mos.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители