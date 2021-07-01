В Депздраве ответили на сообщения о проблемах с QR-кодами

Если пациент сделал прививку от коронавируса в частных, ведомственных или федеральных столичных медицинских учреждениях, QR-код можно будет найти на портале «Госуслуги» или в соответствующем мобильном приложении. Об этом в четверг, 1 июля, рассказали в пресс-службе московского департамента здравоохранения.