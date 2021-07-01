Две строящиеся линии метро объединят

Москве объединят Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро, передает «Интерфакс» . Из двух линий сформируют один радиус, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бирюлевскую ветку хотят продлить на территорию Новой Москвы и на северо-запад города. Предварительно радиус уйдет от территории ЗИЛа в сторону «Москвы-Сити» и там соединится с Рублево-Архангельской линией.

В результате Москва получит новую диаметральную линию, которая не будет заходить внутрь действующего кольца подземки и охватит дополнительные районы города.