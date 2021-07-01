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Две строящиеся линии московского метро объединят

BFM.RUиещё 2
1 час назад
В Москве объединят Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро, передает «Интерфакс». Из двух линий сформируют один радиус, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Две строящиеся линии метро объединят
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бирюлевскую ветку хотят продлить на территорию Новой Москвы и на северо-запад города. Предварительно радиус уйдет от территории ЗИЛа в сторону «Москвы-Сити» и там соединится с Рублево-Архангельской линией.
В результате Москва получит новую диаметральную линию, которая не будет заходить внутрь действующего кольца подземки и охватит дополнительные районы города.
Бочкарев добавил, что специалисты также решают, как можно соединить линии в центральной части города.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Интерфакс,
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