Две строящиеся линии метро объединят

В Москве
объединят Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро, передает «Интерфакс»
. Из двух линий сформируют один радиус, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
.
Бирюлевскую ветку хотят продлить на территорию Новой Москвы и на северо-запад города. Предварительно радиус уйдет от территории ЗИЛа в сторону «Москвы-Сити» и там соединится с Рублево-Архангельской линией.
В результате Москва получит новую диаметральную линию, которая не будет заходить внутрь действующего кольца подземки и охватит дополнительные районы города.
Бочкарев добавил, что специалисты также решают, как можно соединить линии в центральной части города.