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В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

Газета.Ru
2 часа назад
В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в разделе записи на прививку от COVID-19.
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В настоящее время вакцина «Эпивак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — говорится в публикации.
Также на сайте указано о прекращении вакцинации препаратом «КовиВак». О том, что эта вакцина закончилась, стало известно 28 июня.
В настоящее время привиться от коронавируса в Москве можно «Спутником V» в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах «Здоровая Москва» в парках.
Новости Москвы,Минздрав РФ,
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