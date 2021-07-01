В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

Также на сайте указано о прекращении вакцинации препаратом «КовиВак». О том, что эта вакцина закончилась, стало известно 28 июня.

В настоящее время привиться от коронавируса в Москве можно «Спутником V» в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах «Здоровая Москва» в парках.