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Москва онлайн: какую роль играет речной транспорт в городе

Москва24
3 часа назад
2 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "Водный транспорт. Как альтернативные виды мобильности становятся трендом жизнестойкости городов". Какую роль играет речной транспорт в мегаполисах и какие у него преимущества, расскажут: генеральный директор Sehir Hatlari Синем Дедетас; технический директор HADAG Мартин Лобмайер; управляющий директор Transdev Sydney Ferries Дин Хелм; заместитель директора Корпорации экономического развития города Нью-Йорка (отдел паромного сообщения) Чивитано Франни; директор по общественному транспорту, продажам и маркетингу Candela Эрик Эклунд. В роли модератора дискуссии выступит руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Смотрите трансляцию 2 июля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Москва онлайн: какую роль играет речной транспорт в городе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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