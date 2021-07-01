Более 70 современных медцентров построят в Москве

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Протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за десять лет

Вечерняя Москваиещё 3
43 минуты назад
Протяженность пешеходных зон в Москве выросла в 230 раз за последние десять лет, достигнув 369,5 километра. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 1 июля.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Протяженность пешеходных зон за десять лет в Москве увеличилась в 230 раз. Я не оговорился, именно так, — рассказал руководитель ведомства в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).
В 2010 году протяженность таких зон в городе составляла 1,6 километра, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что инновационный поезд «Иволга 3.0» представили на МУФ. Его можно увидеть на Площади трех вокзалов до 4 июля.
1 июля в столице начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Новости Москвы,Сергей Собянин,РИА Новости,
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