Более 13 млн ПЦР-тестов на COVID провели в Москве

Система здравоохранения Москвы работает напряженно и эффективно, за время пандемии коронавируса было сделано более 13 млн ПЦР-тестов. Об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщил министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун

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"Система здравоохранения оказалась готова к новому вызову. Мы очень легко в прошлом году развернули 26 тыс. коек стационарных, что впечатляет. По оснащенности койками и аппаратами ИВЛ это в три раза больше, чем в среднем по Европе. <...> Всего было сделано более 13 млн ПЦР-тестирований", - сказал Хрипун.

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Он отметил, что система работает очень напряженно и эффективно. Москва также получила новый импульс к серьезному развитию и совершенствованию инфекционной помощи, в том числе созданию новой инфраструктуры. Так, в прошлом году началось строительство инфекционных больниц.

По словам главы департамента, до конца 2023 года планируется завершить модернизацию 137 поликлиник. Система здравоохранения в Москве на сегодняшний день быстро развивается, высокий уровень цифровизации позволяет создавать новые стандарты лечения, считает Хрипун.

Согласно представленной на форуме презентации, в Москве с прошлого года выездная служба более 2 млн раз посещала больных COVID-19 на дому. Свыше 3,4 млн упаковок лекарств выдали пациентам с COVID-19, также более 100 млн средств индивидуальной защиты (СИЗ) было доставлено в больницы и поликлиники города. И уже более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса.

О форуме

Московский урбанистический форум начался в столичном "Зарядье" 1 июля, он проходит в Москве в десятый раз, форум продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF-2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban Fest для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн. Лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте