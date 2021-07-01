Неизвестные подожгли Porsche Macan, который был припаркован в дворе дома 12 к2 по улице Сумская в Северном Чертанове в Москве. Видео поджога публикует телеканал “360”.
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения можно увидеть как неизвестный сначала пару минут осматривает машину, кидает что-то на капот и сбегает. По словам хозяйки авто, машина появилась у неё всего месяц назад и сразу была застрахована.
Полиция проводит проверку. Поджигателю грозит до пяти лет колонии по статье умышленное уничтожение имущества. Ему в том числе нужно будет компенсировать убытки страховой компании.