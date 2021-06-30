Собянин назначил заместителя главы ДИТ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Марину Тавадзе на должность заместителя руководителя департамента информационных технологий столицы. Соответствующий документ опубликован 30 июня на сайте правительства Москвы.
Контракт с Тавадзе заключен сроком на пять лет, при этом соглашение не превысит срок полномочий мэра Москвы. Ранее Марина Тавадзе занимала должность советника руководителя ДИТ.
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