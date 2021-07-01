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В Москве объявлен желтый уровень опасности не из-за жары

Газета.Ruиещё 3
22 минуты назад
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 1 июля, следует из данных Гидрометцентра.
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Днем в столице будет 20-22 градуса, ночью температура существенно опустится и может достигать до 13 градусов тепла.
Ветер северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 1 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление около 746 мм рт ст.
Индекс ультрафиолетового излучения в Москве преимущественно будет низким - лишь в районе 16:00 он ненадолго повысится до средних значений, которые могут потребовать защитных средств.
Накануне ливни завершили жаркий период в столиц - в отдельных районах города прошли ливни с грозой и градом, ожидалось шквалистое усиление ветра до 23 м/с.
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