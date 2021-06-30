В Москве взлетел спрос на заказы навынос

"На данный момент особенно выдающегося роста по заказам в Москве мы не видим: динамика похожа на обычную, с ускорением в выходные. В любом случае, к увеличению заказов мы готовы: штат сервиса набран, в случае большого ажиотажа введем в работу кадровый резерв. Как дополнительная сложность для доставки в Москве сейчас - ситуация с транспортной доступностью из-за погоды, но мы подстраиваем логистику и держим время доставки на прежнем уровне", - сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса доставки продуктов iGooods.