В Москве закрыли выставку репродукций картин Ван Гога

Московский Роспотребнадзор
приостановил работу выставки репродукций картин «Ван Гог. Тайны гения и безумца».
Фото: Van Gogh GalleryVan Gogh Gallery
Причиной стало несоблюдение противоэпидемических мер, сообщает «Интерфакс»
.
В частности, там отсутствовали дезинфицирующие средства и антисептики, не было контроля за ношением масок и перчаток.
Также в помещении не проводится дезинсекция и обеззараживание воздуха.
В отношении организатора — индивидуального предпринимателя — составлен протокол о временном запрете деятельности.
Суд может закрыть выставку на срок до 90 суток.