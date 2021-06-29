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В Москве закрыли выставку репродукций картин Ван Гога

BFM.RU
33 минуты назад
Московский Роспотребнадзор приостановил работу выставки репродукций картин «Ван Гог. Тайны гения и безумца».
В Москве закрыли выставку репродукций картин Ван Гога
Фото: Van Gogh GalleryVan Gogh Gallery
Причиной стало несоблюдение противоэпидемических мер, сообщает «Интерфакс».
В частности, там отсутствовали дезинфицирующие средства и антисептики, не было контроля за ношением масок и перчаток.
Также в помещении не проводится дезинсекция и обеззараживание воздуха.
В отношении организатора — индивидуального предпринимателя — составлен протокол о временном запрете деятельности.
Суд может закрыть выставку на срок до 90 суток.
Новости Москвы,Роспотребнадзор,Интерфакс,
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