В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

QR‑код переболевших Covid‑19 москвичей будет действовать 180 дней с даты выздоровления

РИАМОиещё 1
37 минут назад
Для тех москвичей, кто переболел коронавирусом, QR-код для посещения ресторанов и кафе будет действовать 180 дней с даты выздоровления, для получивших отрицательный ПЦР-тест – 72 часа с момента регистрации результата анализа в лаборатории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Переболевшим COVID объяснили правила действия QR‑кода
Фото: ТАССТАСС
В Москве с 28 июня запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR-кода. Сертификат с кодом подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный за последние полгода Covid-19 или наличие актуального отрицательного ПЦР-теста (срок действия последнего – три дня).
К программе допуска посетителей по QR-кодам присоединились более 7 тыс. столичных ресторанов.
Ранее мэр отметил, что ПЦР-тест является компромиссным вариантом между прививкой от коронавируса и получением QR-кода для посещения кафе и ресторанов.
Новости Москвы,QR-код,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители