Переболевшим COVID объяснили правила действия QR‑кода

Для тех москвичей, кто переболел коронавирусом, QR-код для посещения ресторанов и кафе будет действовать 180 дней с даты выздоровления, для получивших отрицательный ПЦР-тест – 72 часа с момента регистрации результата анализа в лаборатории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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В Москве с 28 июня запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR-кода. Сертификат с кодом подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный за последние полгода Covid-19 или наличие актуального отрицательного ПЦР-теста (срок действия последнего – три дня).

К программе допуска посетителей по QR-кодам присоединились более 7 тыс. столичных ресторанов.