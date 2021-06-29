Собянин назвал «крайне сложной» ковид-обстановку в Москве

По словам мэра, количество выявляемых больных сейчас находится «на рекордном» за все предыдущие периоды уровне. Выросло количество смертей в клиниках.

На вакцинацию в Москве сейчас ежедневно записываются 87 тысяч человек. Если темпы сохранятся, то за месяц-полтора будет привито до двух миллионов человек, считает Собянин.