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Собянин назвал «крайне сложной» ковид-обстановку в Москве

BFM.RUиещё 4
30 минут назад
Ковид-обстановка в Москве «крайне сложная». Число госпитализаций растей. Сейчас больными коронавирсом занято в больницах 15 тысяч коек. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам мэра, количество выявляемых больных сейчас находится «на рекордном» за все предыдущие периоды уровне. Выросло количество смертей в клиниках.
На вакцинацию в Москве сейчас ежедневно записываются 87 тысяч человек. Если темпы сохранятся, то за месяц-полтора будет привито до двух миллионов человек, считает Собянин.
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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