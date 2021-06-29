Опубликовано видео последствий ливня в Москве

Аномально жаркую погоду в Москве в понедельник сменили гроза и сильный дождь. Мощные осадки привели к затоплению нескольких улиц в разных районах города. Бушующая стихия накрыла столицу около 12:30 по местному времени.

На кадрах Ruptly видно, как машины застревают на дорогах в потоках дождевой воды. Через образовавшиеся реки с трудом проезжают не только легковые автомобили, но и грузовые машины и общественный транспорт.

Из-за трудностей с передвижением на проезжей части образуются пробки. Так, на улице Строителей Ломоносовского района движение остановилось в обе стороны.