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Опубликовано видео последствий ливня в Москве

Юрий Столбов
1 час назад
Аномально жаркую погоду в Москве в понедельник сменили гроза и сильный дождь. Мощные осадки привели к затоплению нескольких улиц в разных районах города. Бушующая стихия накрыла столицу около 12:30 по местному времени.
На кадрах Ruptly видно, как машины застревают на дорогах в потоках дождевой воды. Через образовавшиеся реки с трудом проезжают не только легковые автомобили, но и грузовые машины и общественный транспорт.
Из-за трудностей с передвижением на проезжей части образуются пробки. Так, на улице Строителей Ломоносовского района движение остановилось в обе стороны.
К таким сложным погодным условиям горожане подошли не только с умом, но и с фантазией. На кадрах видно, как люди переходят затопленные участки тротуара вброд, а некоторые в качестве "переправы" используют заборы.
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