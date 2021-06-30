Из московских ларьков исчезли радужные поп-иты

Из некоторых московских ларьков исчезли антистресс-игрушки поп-ит радужной расцветки. Об этом сообщает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

Фото: Мослента Мослента

Так, в киосках теперь можно купить поп-ит лишь белого цвета. Стоимость такой игрушки, судя по ценнику, составляет 350 рублей.

Ранее в июне сообщалось , что в Чечне увидели в поп-ите радужной расцветки пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По данным «Ленты.ру», соответствующий запрос был направлен в республиканское управление Роспотребнадзора.