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Из московских ларьков исчезли радужные поп-иты

Мослентаиещё 1
2 часа назад
Из некоторых московских ларьков исчезли антистресс-игрушки поп-ит радужной расцветки. Об этом сообщает корреспондент МОСЛЕНТЫ.
Из московских ларьков исчезли радужные поп-иты
Фото: МослентаМослента
Так, в киосках теперь можно купить поп-ит лишь белого цвета. Стоимость такой игрушки, судя по ценнику, составляет 350 рублей.
Ранее в июне сообщалось, что в Чечне увидели в поп-ите радужной расцветки пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По данным «Ленты.ру», соответствующий запрос был направлен в республиканское управление Роспотребнадзора.
«Поп-ит» — это игрушка с большими резиновыми кнопками-пузырьками, которые при нажатии «лопаются».
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