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11 тысяч рублей: в Москве продают поддельные QR-коды

Анна Безрукова
1 час назад
В Москве начали распространять поддельные QR-коды для посещения заведений общепита. Средняя цена одного кода - 11 тысяч рублей. Такие «липовые» коды выступают угрозой безопасности и уводят проверяющих на вредоносный сайт, сообщает РИА Новости.
11 тысяч рублей: в Москве продают поддельные QR-коды
Фото: ТАССТАСС
Напомним, в российской столице для посещения кафе и ресторанов теперь требуется предъявлять при входе специальный QR-код. Его получение доступно человеку, который уже или перенес коронавирусную инфекцию, или вакцинировался, или сдал ПЦР-тест, которым подтверждается, что гражданин здоров.
Есть ряд ресурсов, где доступно получить QR-код официально. Но при этом широко расплодились и аферисты, которые предлагают услуги по выдаче поддельных QR-кодов.
Руководитель экспертных сервисов Евгений Волошин обратил внимание на тот факт, что на теневых форумах опубликовали уже как минимум десять такого рода объявлений. Мошенники, ранее предлагавшие фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19 с внесением сведений на "Госуслуги", теперь переориентировали свою деятельность на QR-коды. По данным эксперта, в среднем один такой «липовый» код будет стоить 11 тысяч рублей.
При этом Волошин в то же время акцентировал внимание на том, каким образом злоумышленники превратили QR-коды в угрозу безопасности, уводя проверяющего на вредоносный портал. Также получатель такого фальшивого продукта может оказаться в действительности разносчиком инфекции и заразить других гостей заведения.
Новости Москвы,Евгений Волошин,РИА Новости,
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