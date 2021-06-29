Как работают пункты вакцинации в Москве

Количество записавшихся на вакцинацию за последние дни увеличилось, и власти расширили сеть прививочных пунктов. Во вторник, 29 июня, корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в одном из них.

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Сегодня сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в 119 пунктах на базе поликлиник. Там вакцинация проходит по предварительной записи.

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В филиале 1 Детской городской поликлиники 110 Департамента здравоохранения Москвы пункт вакцинации заработал на прошлой неделе.

— Мы очень быстро организовали эту работу, подготовили все необходимое, перераспределили сотрудников, — рассказала главный врач медицинского учреждения Эльмира Каширина.

Важно, что плановый прием в детской поликлинике не приостановлен, он ведется в полном объеме. Врачей хватает — сейчас летний период, и многие горожане в отъезде. А чтобы разделить потоки пришедших к врачу и на вакцинацию, медучреждение сделало два входа в здание.

— Желающих привиться очень много, — отметила Каширина. — Все идут по записи, приходят к своему времени, поэтому никаких очередей нет.

Весь процесс, по словам главного врача, занимает не больше часа. Сначала нужно заполнить добровольное согласие, затем пройти обязательный медицинский осмотр у врача.

— Мы измеряем температуру, уровень насыщения крови кислородом, уточняем, нет ли признаков ОРВИ в данный момент, имеются ли обострения каких-то хронических заболеваний, — пояснила Каширина. Если все в порядке, пациента допускают до вакцинации. В кабинете при нем вскрывают вакцину, показывают ампулу с названием препарата, затем делают укол.

— После прививки мы просим всех посидеть около 30 минут под наблюдением медиков — это нужно, чтобы убедиться, что нет никаких негативных реакций на вакцину, — уточнила Эльмира Каширина. — Пока человек ожидает, его запишут на ввод второго компонента.

Защитить свое здоровье приходят люди совершенно разных возрастов и профессий. Немало и семейных пар. Ольга и Виталий Булкины решили сделать прививку вместе.

— Совершенно не хочется заразиться, да и других мы тоже сможем уберечь, поэтому приняли такое решение, — рассказал Виталий.

Супруги уже болели коронавирусом и знают не понаслышке, как коварна эта инфекция.

— Перенесли тяжело, с пневмонией, поражением легких, лежали в больнице 21 день, — поделилась Ольга.

У Булкиных пропадали вкус и запах. Признаются, что симптомы эти малоприятные.

— Мы бы и раньше вакцинировались, но чего-то все ждали, — добавила москвичка.

А вот мама Ольги прививку сделать не успела и заболела, причем довольно серьезно.

— Маме 82 года, месяц провела в больнице, поражение легких было 60 процентов, — рассказала Ольга. — Вот буквально на днях выписывают ее, огромная благодарность нашим врачам, что спасли ей жизнь.

Эта ситуация тоже стала своего рода стимулом для супругов быстрее сделать прививку, ведь перед глазами реальный пример заболевшего человека, который оказался на грани жизни и смерти. Но лучше, конечно, до такого не доводить. И чтобы примеров таких было как можно меньше. Помочь снизить уровень заболеваемости в городе может именно вакцинация — это самый надежный и безопасный способ защитить свое здоровье, своих близких и окружающих.

Кстати, прививку можно сделать также в мобильных пунктах, расположенных в общественных пространствах, и в павильонах «Здоровая Москва».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова , заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: