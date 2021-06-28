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Рестораторы Москвы выразили готовность компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты

Москва24
6 минут назад
Столичные рестораторы выразили готовность компенсировать затраты на ПЦР-тесты для своих посетителей, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Рестораторы Москвы оплатят посетителям ПЦР-тесты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня общался с рядом рестораторов. Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста... Ресторан готов пойти на компенсацию", – приводит его слова РИА Новости.
Немерюк добавил, что власти Москвы получили от рестораторов более 6 тысяч заявок на работу заведений в формате COVID-free.
"В среднем фиксируется около 300 обращений в час с тем, что коллеги предполагают, что будут работать не только на доставку и навынос, а в том числе с введением системы QR-кодов", – уточнил он.
Также получены заявки от 60 фуд-кортов, чтобы определить формат работы. Сейчас их три: работа навынос и на доставку, организация COVID-free и создание полностью "бесковидного" ресторана. Немерюк пояснил, что все они были предложены самими рестораторами.
С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
Новости Москвы,Алексей Немерюк,Правительство Москвы,РИА Новости,
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