Движение по Филевской линии и на трамвайных линиях восстановлено

В ведомстве уточнили, что трамваи вернулись к нормальной работе на Волочаевской, Авиационной и Живописной улице, Загородном шоссе, а также в Костомаровском переулке.

Синоптик уточнил, что самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Кроме того, он отметил, что при такой погоде есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками.