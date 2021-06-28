Часть заявок переболевших COVID москвичей на QR-коды отклонили

«Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21% обращений удовлетворены – москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня. Порядка 9% рассмотренных обращений не были удовлетворены, так как с момента выздоровления прошло более шести месяцев. Их иммунитет мог значительно ослабнуть, и такие люди могут заболеть снова и заразить других. Поэтому для получения цифрового сертификата они могут сделать прививку или сдать ПЦР-тест», – передает сообщение оперштаба ТАСС.
«Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА тестирования (иммуноглобулины М были выше референсных значений, и жители по результатам ИФА соблюдали карантин); пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом; пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах», – добавили в оперштабе.