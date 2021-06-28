Часть заявок переболевших COVID москвичей на QR-коды отклонили

Заявки некоторых москвичей на получение QR-кода были отклонены, поскольку после выздоровления от коронавируса прошло больше полугода, всего таких заявок оказалось около 9%, рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

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«Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21% обращений удовлетворены – москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня. Порядка 9% рассмотренных обращений не были удовлетворены, так как с момента выздоровления прошло более шести месяцев. Их иммунитет мог значительно ослабнуть, и такие люди могут заболеть снова и заразить других. Поэтому для получения цифрового сертификата они могут сделать прививку или сдать ПЦР-тест», – передает сообщение оперштаба ТАСС.

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При этом некоторые жители столицы получили цифровые сертификаты для посещения кафе и ресторанов после того как узнали заражении коронавирусом после теста на антитела.

«Кроме того, дополнительно автоматически сгенерированы цифровые сертификаты следующим гражданам: жителям, у которых был подтвержден коронавирус методом ИФА тестирования (иммуноглобулины М были выше референсных значений, и жители по результатам ИФА соблюдали карантин); пациентам, которые приносили в поликлинику документы из других больниц и регионов, подтверждающие заболевание коронавирусом; пациентам, у которых при отрицательном ПЦР была диагностирована пневмония в КТ-центрах», – добавили в оперштабе.

«За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 млн QR-кодов. Те, у кого возникли сложности, отставили почти 19 тыс. обращений в техподдержку портала», – рассказали в штабе.

Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.