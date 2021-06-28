За минувшие сутки в Москве зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса - 124. Всего за сутки было выявлено 7246 новых случаев заражения COVID-19. Ранее на фоне роста заболеваемости в Москве были введены дополнительные ограничения. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые получили вакцину или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест. Также работодатели обязаны перевести на «удаленку» не менее 30% своих сотрудников.

По словам столичного градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве «остается крайне сложной».

«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он также напомнил, что в Москве распространяется «более заразный штамм, очень смертельный» и призвал жителей города при первой же возможности сделать прививку.