В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Три антирекорда: Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве

Алиса Селезнёва
24 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордном числе госпитализированных больных COVID-19, в том числе в реанимацию. Его слова приводит РИА Новости.
За минувшие сутки в Москве зафиксировали максимальное число смертей от коронавируса - 124. Всего за сутки было выявлено 7246 новых случаев заражения COVID-19. Ранее на фоне роста заболеваемости в Москве были введены дополнительные ограничения. Так, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые получили вакцину или переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест. Также работодатели обязаны перевести на «удаленку» не менее 30% своих сотрудников.
По словам столичного градоначальника, ситуация с коронавирусом в Москве «остается крайне сложной».
«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», - подчеркнул Сергей Собянин.
Он также напомнил, что в Москве распространяется «более заразный штамм, очень смертельный» и призвал жителей города при первой же возможности сделать прививку.
При этом, по словам мэра, введенные ограничения уже дали результаты и количество записей на вакцинацию возросло до 86 тысяч в рабочие дни, что «является неплохим показателем».
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,РИА Новости,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители